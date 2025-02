Unbekannte klauen Bedienungsgeldbeutel in Dillingen

Am Freitag ist es in einem Gastro-Betrieb in der Parkstraße in Dillingen zum Diebstahl eines Bedienungsgeldbeutels gekommen. Gegen 19.50 Uhr betraten zwei bisher unbekannte Frauen nach Polizeiangaben das Geschäft. Während eine der Frauen den Inhaber ablenkte, entwendete die andere den Bedienungsgeldbeutel vom Kundentresen. Anschließend entfernten sich die Täterinnen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

