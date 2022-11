Unbekannte klauen in Dillingen Parfüm im Wert von über 900 Euro

Die Polizei sucht Hinweise auf drei Männer, die im Drogeriemarkt Müller in Dillingen geklaut haben. Wer hat etwas gesehen?

Parfüm im Wert von 942 Euro haben drei Unbekannte in Dillingen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach betraten die Männer am Samstag gegen 18.30 Uhr den Drogeriemarkt Müller und begaben sich in die Parfümerieabteilung. Während zwei Personen das Geschehen im Verkaufsraum beobachteten, nahm einer der Männer die Ware an sich und verließ im Anschluss den Drogeriemarkt, ohne zu bezahlen. Die Polizei Dillingen bittet unter 09071/56-0 um Hinweise von Zeugen. (AZ)