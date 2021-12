Unbekannte Person bricht in Dillinger Geschäft ein

In ein Geschäft für Tierbedarf in Dillingen ist eingebrochen worden. Wer hat etwas gesehen?

Als eine Mitarbeiterin am Freitagmorgen zu ihrem Geschäft für Tierbedarf in die Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen kam, stellte sie fest, dass dort wohl eingebrochen worden war. Ein unbekannter Täter oder eine Täterin hatte in der Nacht ein Fenster aufgehebelt, den Innenraum durchsucht und einen niedrigen Geldbetrag entwendet.

Wer hat den Einbrecher in Dillingen gesehen?

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche zum relevanten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Gewerbepark Ost gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizei Dillingen unter 09071/560 melden. (pol)