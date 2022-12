Unbekannte schlagen in Dillingen Scheiben eines Autos ein

In Dillingen haben Unbekannte die Winschutzscheibe und Heckscheibe eines Autos demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Windschutzscheibe und die Heckscheibe eines grauen Daimler Vito eingeschlagen, der auf einer Parkfläche am Krankenhaus in der Ziegelstraße in Dillingen abgestellt war.

Der Schaden macht etwa 2500 Euro aus

Der Schaden an der Kombilimousine beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)