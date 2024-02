Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Wand in Dillingen

Die Mauer eines Hotels wurde über Nacht mit dem verbotenen Symbol beschmiert. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem Faschingsdienstag und Aschermittwoch die Außenmauer eines Hotels in der Dillinger Konviktstraße mit einem Hakenkreuz besprüht. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte beschädigen Tür in Lauingen

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch beschädigten laut Polizeiangaben bisher unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Brüderstraße in Lauingen. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

