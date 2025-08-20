Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Unbekannte stehlen Gehhilfe aus Dillinger Keller

Dillingen

Unbekannte stehlen Gehhilfe aus Dillinger Keller

Bereits im Mai wurde die Gehhilfe entwendet, jetzt wird der Diebstahl zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl einer blauen Gehhilfe.
    Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl einer blauen Gehhilfe. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Bei der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Dienstag ein bereits länger zurückliegender Diebstahl zur Anzeige gebracht. Ende Mai entwendete nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Großen Allee in Dillingen eine blaue Gehhilfe im Wert von etwa 100 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden