Unbekannte stehlen Gehhilfe aus Dillinger Keller

Bei der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Dienstag ein bereits länger zurückliegender Diebstahl zur Anzeige gebracht. Ende Mai entwendete nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Großen Allee in Dillingen eine blaue Gehhilfe im Wert von etwa 100 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

