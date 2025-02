Unbekannte stehlen Gehhilfe einer 91-jährigen Dillingerin

Unbekannte haben aus einem Mehrparteienhaus in Dillingen die Krücke einer 91-jährigen Frau entwendet. Darüber informiert die Polizei. Wie aus der Mitteilung zu entnehmen ist, hat sich die Tat bereits am Mittwochnachmittag, 5. Februar, in der Großen Allee ereignet.

Krücke aus Mehrparteienhaus in Dillingen gestohlen

Die Seniorin stellte ihre Gehhilfe im Treppenhaus ab. Nach einiger Zeit bemerkte sie, dass die Gehhilfe entwendet wurde. Diese hatte einen Wert von circa 50 Euro. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen unter anderem wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)