Unbekannte stehlen in Dillingen zwei Fahrräder: Zeugen gesucht

In der Alberthalstraße wird ein Kinderrad entwendet, am Bahnhofsvorplatz ein hochpreisiges Herrenrad. Die Dillinger Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstag und Mittwoch in Dillingen zwei Fahrräder gestohlen. In der Alberthalstraße wurde laut Polizei am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 19.20 Uhr ein Kinderfahrrad der Marke Tokee in bunter Lackierung entwendet. Die Diebe stahlen das Rad aus dem Hof eines Einfamilienhauses. Der Wert des Kinderrads wird mit etwa 400 Euro beziffert.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Mittwoch zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Dort wurde ein schwarz-silbernes Herrenrad der Marke Stevens entwendet, dass der Besitzer nur für einen kurzen Zeitpunkt versperrt am Fahrradständer abgestellt hatte. Das Rad hatte einen Wert von circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telelfonnummer 09071/56-0 in beiden Fällen um Zeugenhinweise. (AZ)

