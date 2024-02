Unbekannte stehlen vierstellige Summe aus Auto in Dillingen

Die Täter entwenden neben dem Bargeld auch ein Spesenbuch aus dem geparkten Kleintransporter in Donaualtheim. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Wochenende sind Unbekannten in Dillingen in einen Kleintransporter eingebrochen und haben einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in der Georg-Graf-Straße im Stadtteil Donaualtheim zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, ereignet.

Unbekannte haben den Transporter in Donaualtheim gewaltsam geöffnet

Neben dem Bargeld entwendeten die Täter außerdem ein Spesenbuch aus dem geparkten Iveco Kleintransporter. Zur Höhe des Sachschadens bestehen derzeit keine Erkenntnisse. Die Polizeiinspektion Dillingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)