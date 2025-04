Unbekannte Täter setzen Baumstumpf in Dillingen in Brand

Brand auf einem Grünstreifen entlang der Kreisstraße DLG 42 in Dillingen Höhe Paul-Zenetti-Straße: Diese Meldung ging am Freitag bei der Polizei in Dillingen ein. Bisher unbekannte Täter setzten dort mutwillig einen Baumstumpf in Brand. Davon geht die Polizei aus. Die Feuerwehr Dillingen rückte mit neun Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an.

Polizei in Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)