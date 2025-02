Unbekannte verkleben Türschloss in Dillingen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Wohnungstüre einer 57-Jährigen in Dillingen beschädigt. In den Schließzylinder des Schlosses wurde nach Polizeiangaben Klebstoff eingebracht. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Straße Am Dorfplatz. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Dillingen unter 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

