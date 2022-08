Unbekannte versuchen in Kanzlei und Restaurant in Dillingen einzubrechen

Nachts haben unbekannte Personen die Türen zu einem China-Lokal und einer Kanzlei in Dillingen aufgebrochen. Doch sie entwendeten nichts.

Ein China-Restaurant in der Großen Allee in Dillingen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Die Einbrecher durchwühlten Wertsachen im Kassenbereich, entwendeten der Polizei zufolge jedoch nichts. An den Türen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im gleichen Zeitraum in den Büroräumlichkeiten einer Kanzlei in der Ziegelstraße. Dort wurde ein gekipptes Fenster aufgehebelt und anschließend das Büro durchsucht. Auch hier wurde nicht geklaut, jedoch entstand einem Schaden von 300 Euro. (AZ)