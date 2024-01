Unbekannter begeht nach Parkrempler Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Großen Allee in Dillingen ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte laut Polizei am Donnerstag einen schwarzen VW Sharan, der auf einem Parkplatz in der Großen Allee in Dillingen abgestellt war. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Am Auto wurde der rechte Außenspiegel und die Beifahrertür beschädigt.

Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)