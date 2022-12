Unbekannter beschädigt Auto in Dillingen und flüchtet

Ein geparktes Auto auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Finanzamt in der Dillingen ist von einem Unbekannten angefahren worden.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr gegen einen grauen Opel Zafira, der auf dem Parkplatz vor dem Finanzamt in der Dillingen parkte, gefahren. Am Opel entstand der Polizei zufolge an der linken hinteren Fahrerseite ein Schaden von 2000 Euro. Anstatt sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort und beging damit Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)