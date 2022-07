Unbekannter bricht in Dillinger Gaststätte ein

In den frühen Morgenstunden klaute ein unbekannter Täter in Dillingen 300 Euro. Der angerichtete Schaden ist aber noch viel höher.

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei Dillingen gegen 4.30 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Königsstraße in Dillingen gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter war ins Innere des Lokals eingebrochen und entwendete aus einem Geldspielautomaten einen Betrag von etwa 300 Euro. Das teilt die Polizei mit.

Polizei Dillingen bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

Demnach verursachte der Einbrecher am Spielgerät zudem einen Sachschaden von circa 1200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)