Unbekannter entsorgt Altöl vor Dillinger Firma

Vor einem Dillinger Unternehmen wird ein undichter Kanister mit Altöl abgestellt. Das Öl verunreinigt den Asphaltboden.

Die Polizei ermittelt wegen der unsachgemäßen Entsorgung von Altöl in Dillingen. Ein bisher Unbekannter hat am Samstag gegen 20.20 Uhr vor dem Eingang eines Automobilteile-Händlers in der Justus-von-Liebig-Straße einen Öl-Kanister abgestellt.

Der Asphaltboden wird durch das Altöl verunreinigt

Aufgrund Undichtigkeit des Gefäßes trat nach Angaben der Polizei eine kleine Menge Altöl aus dem Kanister aus und verunreinigte den Asphaltboden. Eine Gefahr für Umwelt und Gewässer ist dabei glücklicherweise nicht entstanden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet. (AZ)