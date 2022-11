Unbekannter entsorgt Bettgestell am Dillinger Auwald

Ein Müllsünder hat einen Lattenrost und das Kopfteil eines Bettgestells in Dillingen in der Natur abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer unerlaubten Müllablagerung hat es die Polizei in Dillingen zu tun. Ein bisher unbekannter Müllsünder entsorgte in der Zeit von Montabend bis Dienstagvormittag einen Lattenrost und das Kopfteil eines Bettgestells am Rand des Auwalds im Bereich der Bleichstraße.

Der Stadtbauhof Dillingen beseitigt den Unrat

Zur Beseitigung des Unrats musste der Stadtbauhof Dillingen hinzugezogen werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)