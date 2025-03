Unbekannter fährt Auto in Dillingen an

Am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person in der Kapuzinerstraße in Dillingen einen geparkten grauen Opel am rechten hinteren Kotflügel. Der Unbekannte entfernte sich nach Angaben der Polizei anschließend unerlaubt. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

