Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und sucht das Weite

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nach einer Unfallflucht in der Königstraße.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag zwischen 8 und 11 Uhr den linken Außenspiegel eines weißen VW Caddy beschädigt, der in der Dillinger Königstraße in einer Parkbucht im Bereich der Einmündung zur Basilikastraße geparkt war. Anschließend beging der Unfallverursacher nach Angaben der Polizei Fahrerflucht.

Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro

Am Auto hinterließ der Unbekannte einen Schaden von ungefähr 400 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)