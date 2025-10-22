Icon Menü
Unbekannter klaut Briefträger-Schlüssel in Dillingen

Zeugen zu ungewöhnlichem Diebstahl in Dillingen gesucht: Kurz nicht hingesehen und schon war der Schlüssel weg.
    Kurz nicht aufgepasst und schon war der Schlüssel des Briefkastens weg. Diesen Vorgang meldete ein Briefzusteller bei der Polizei in Dillingen.
    Kurz nicht aufgepasst und schon war der Schlüssel des Briefkastens weg. Diesen Vorgang meldete ein Briefzusteller bei der Polizei in Dillingen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

    In Dillingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, leerte gegen 15.55 Uhr ein Briefträger in der Kardinal-von-Waldburg-Straße einen öffentlichen Briefkasten. Nachdem er die Post in sein Auto geladen hatte, bemerkte er, dass sein Briefkastenschlüssel gestohlen worden war. Den Schlüssel hatte er zuvor am Schloss gelassen, so die Polizei. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. (AZ)

