Unbekannter klaut Briefträger-Schlüssel in Dillingen

In Dillingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, leerte gegen 15.55 Uhr ein Briefträger in der Kardinal-von-Waldburg-Straße einen öffentlichen Briefkasten. Nachdem er die Post in sein Auto geladen hatte, bemerkte er, dass sein Briefkastenschlüssel gestohlen worden war. Den Schlüssel hatte er zuvor am Schloss gelassen, so die Polizei. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. (AZ)

