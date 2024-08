Unbekannter löst mutwillig Feueralarm in Dillinger Hotel aus

Am vergangenen Dienstag ist in der Tiefgarage eines Hotels in der Kapuzinerstraße in Dillingen der Feueralarm mutwillig ausgelöst worden. Laut Angaben der Polizei löste der bisher unbekannte Täter gegen 7.20 Uhr durch Drücken des Brandmeldeknopfes den Alarm aus. Der Fehlalarm wurde im Anschluss durch die freiwillige Feuerwehr Dillingen festgestellt, die mit 21 Feuerwehrleuten anrücke. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen gegen unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden.

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feueralarm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kapuzinerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis