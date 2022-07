Unbekannter Mann wütet nachts in einem Dillinger Mehrfamilienhaus

Gegen 3 Uhr treibt der Mann an der Dillinger Anlage sein Unwesen. Er hinterlässt Schäden und flüchtet dann vor der Polizei.

Der Polizeiinspektion Dillingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr mitgeteilt worden, dass an einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Dillingen eine männliche Person wild an der Eingangstüre herumreiße.

Wer hat in Dillingen etwas beobachtet?

Bis zum Eintreffen der Streife gelang es dem etwa 30-Jährigen und kräftig gebauten Täter, die Türe zu zerstören, im Hausflur weiter zu wüten und sich anschließend in unbekannte Richtung zu entfernen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

