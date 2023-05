Unbekannter schlägt einem 17-Jährigen in Dillingen mehrmals ins Gesicht

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend am Dillinger Bahnhof attackiert worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine bis dato unbekannte Person ist am Freitagabend mit einem 17-Jährigen am Bahnhof in Dillingen in einen Streit geraten. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte dem 17-Jährigen nach Angaben der Polizei unvermittelt mehrere Male ins Gesicht.

Der Unbekannte sucht nach dem Vorfall das Weite

Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt. Die Polizeiinspektion Dillinbgen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)