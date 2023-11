Unbekannter stiehlt in Dillingen Geldbörse

Der Diebstahl ereignete sich im Gewerbegebiet am Dillinger Ortsteil Hausen. Im Geldbeutel waren laut Polizei 150 Euro. Sie sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstag, 2. November, in Dillingen eine Damengeldbörse gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr im Außenbereich eines Dillinger Geschäfts in der Otto-Brenner-Straße. Der Täter oder die Täterin klaute den beigefarbenen Geldbeutel aus einer Handtasche, die eine 62-jährige Frau im Einkaufswagen vergessen hatte. In der Börse waren laut Polizei Personaldokumente und ein Bargeldbetrag von etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

