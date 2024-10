Unbekannter verursacht 4000 Euro Schaden an Fahrzeug in Dillingen

Das Auto eines 82-jährigen Mannes ist am Montag in Dillingen beschädigt worden. Laut einem Bericht der Dillinger Polizei stand das Fahrzeug am 30. September zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Allee in Dillingen. Der 82-jährige Geschädigte hatte im angegebenen Zeitraum seinen grauen Pkw der Marke Mercedes auf dem Parkplatz abgestellt und sich in die dortige Bäckerei begeben.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er an der Beifahrerseite einen Unfallschaden feststellen. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Pkw mit einem unbekannten Fahrzeug touchiert und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Vorfall zu melden. Dabei hinterließ er einen geschätzten Sachschaden von 4000 Euro. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)