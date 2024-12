Unbekannter zerkratzt Auto auf dem Parkplatz des Dillinger Landratsamtes

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Auto. Ein 46-Jähriger hatte am Freitag zwischen 6.40 und 12 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz des Landratsamts in der Großen Allee in Dillingen abgestellt.

Der Unbekannte zerkratzt die Seite des Autos

In dieser Zeit beschädigte ein bisher Unbekannter das Fahrzeug, indem er die Seite zerkratzte. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)