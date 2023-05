Unbekannter zerkratzt Auto in Dillingen – 2000 Euro Schaden

Das geparkte Auto eines 20-Jährigen hat eine unbekannte Person in Dillingen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montag ein parkendes Auto in Dillingen beschädigt. Ein 20-Jähriger hatte der Polizei zufolge seinen BMW in der Lammstraße zwischen 14 und 15 Uhr abgestellt. Der Täter verkratzte die komplette linke Fahrzeugseite des Pkws. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)