Unfall an der Ampel: Polizei Dillingen sucht Zeugen

Erst im Nachhinein hat eine Autofahrerin bemerkt, dass ihr ein Lkw die Fahrzeugfront beschädigt hat. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den Lkw-Fahrer.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw-Gespanns hat am Mittwochvormittag in Dillingen einen Unfall verursacht. Gegen 10.15 Uhr musste der Lasterfahrer, der auf der Kreisstraße DLG 42 zwischen Lauingen und Dillingen unterwegs war, an der Hausener Kreuzung an der dortigen Ampel bei Rotlicht halten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Unfall in Dillingen

Als die Ampel auf Grün umschaltete, rollte das Gespann zurück und verursachte an einem dahinterstehenden roten VW-Transporter einen Frontschaden. Die 57-jährige Fahrerin des Transporters bemerkte den Schaden erst im Nachgang. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

