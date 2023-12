53-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B16 nahe Dillingen

Drei Autos sind in einen Unfall auf der Bundesstraße zwischen Dillingen und Lauingen verwickelt. Ein Mann kommt ums Leben. Der Hergang ist noch unklar.

Bei einem schweren Unfall auf der B16 zwischen Dillingen und Lauingen ist am Montagmorgen ein 53-jähriger Autofahrer getötet worden.

Unfall auf B16: Fahrer der beiden anderen Autos werden ebenfalls verletzt

Gegen 7 Uhr war es auf der Bundesstraße zu dem schweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt drei Autos waren nach Angaben der Polizei in die Karambolage verwickelt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge prallte eine 18-jährige Autofahrerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Dillingen unterwegs war, im Gegenverkehr frontal gegen den entgegenkommenden Wagen des 53-Jährigen. Warum sie auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang nicht geklärt. Beim Unfall erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Die 18-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen, ein 21-Jähriger, dessen Auto die 18-Jährige vor dem Frontalzusammenstoß streifte, wurde leicht verletzt. Beide wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Die Staatsanwaltschaft fordert nach tödlichem Unfall bei Dillingen ein Gutachten an

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Dillingen, Donaualtheim, Schretzheim und Lauingen mit etwa 30 ehrenamtlichen Helfenden im Einsatz. Zudem waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes und die Straßenmeisterei Dillingen vor Ort. Die Bundesstraße 16 war für mehrere Stunden gesperrt. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an und ließ die Unfallwagen beschlagnahmen. (mit AZ)