Unfall auf der B16: In Dillingen kommt es zu einem Verkehrschaos

Nach einem Unfall auf der B16 bei Dillingen kommt es am Mittwochmorgen zu einer weiteren Karambolage. Viele Autofahrer halten sich nicht an die Regeln.

Ein Verkehrschaos hat es am Mittwochmorgen auf der B16 zwischen den Anschlussstellen Dillingen-Mitte und Lauingen-Ost gegeben. Der Grund: Der Fahrer eines Kleintransporters, der in Fahrtrichtung Günzburg, unterwegs war, kam gegen 6 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Höhe des Dillinger Stadtteils Hausen allein beteiligt nach rechts von der Straße ab. In der Folge ereignete sich ein weiterer Unfall.

Unfall bei Dillingen: Kleintransporter eines 55-Jährigen kippt um

Wie Gunther Hetz, Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, kippte der Kleintransporter des 55-Jährigen nach rechts zur Seite. Der Mann wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in die Dillinger Kreisklinik gefahren. An dem Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppdienst schaffte das Fahrzeug beiseite.

Unfall auf B 16 zwischen Lauingen und Dillingen Unfall auf B 16 zwischen Lauingen und Dillingen 2 Unfälle 1 Lieferwagen mit Pkw und ein Lieferwagen umgestürzt

Foto: Karl Aumiller





Nach dem Unfall bildete sich nach Angaben der Polizei ein Rückstau in Richtung Dillingen. Etliche Autofahrer und Autofahrerinnen benutzten in der Folge die Überholspur der zweispurigen Gegenfahrbahn. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nach Angaben der Polizei die "extrem gefährlichen Fahrmanöver" unterbinden. Gegen 6.45 Uhr wendete ein 34-Jähriger, der in Richtung Lauingen unterwegs war, laut Polizeibericht trotz Gegenverkehrs kurz vor der Unfallstelle verbotswidrig sein Fahrzeug. Ein aus Richtung Lauingen kommender 40-Jähriger prallte daraufhin mit seinem Auto frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des wendenden Wagens. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 7500 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.. Wie Gunther Hetz informiert, drohen dem 34-Jährigen nun ein Bußgeld von 290 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die B16 muss nach Unfall ganz gesperrt werden

Die Bundesstraße musste schließlich ab etwa 7 Uhr bis 8.20 Uhr ganz gesperrt werden. Die Feuerwehren Dillingen, Lauingen und Steinheim waren mit etwa 30 Ehrenamtlichen im Einsatz. Weil sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Rückstau nicht angemessen verhalten hätten, sei es zu diesem "Verkehrschaos auf der B16" gekommen, erläutert Polizeisprecher Hetz. In Fahrtrichtung Lauingen hätten zahlreiche Autofahrer und Autofahrerinnen überholt, obwohl aus der entgegenkommenden Richtung Autos kamen. Weitere Verkehrsteilnehmer hätten auf der B16 gewendet. "Auf einer Kraftfahrstraße zu wenden, stellt eine erhebliche Ordnungswidrigkeit dar", sagt Polizeisprecher Hetz. (mit AZ)