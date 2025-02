Unfall bei Dillingen: Futtermischer kollidiert mit Auto

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montag auf der Staatsstraße 2030 bei Dillingen gekommen. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Staatsstraße zwischen Dillingen und Kicklingen. Kurz vor Kicklingen fuhr ein 67-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Futtermischwagens aus einem untergeordneten Weg in die Kreisstraße ein und nahm dem 46-Jährigen die Vorfahrt. So berichtet es die Polizei. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Vor Ort war die Feuerwehr Kicklingen. (AZ)

