Unfall in Dillingen: Auto erfasst 12-jähriges Kind

Ein 12-jähriger Schüler überquerte am Dienstag gegen 18.10 Uhr mit seinem Mountainbike in der Großen Allee in Dillingen aus einer Tankstellenausfahrt den Georg-Hogen-Ring stadteinwärts. Er kollidierte mit dem Auto einer bevorrechtigten 18-Jährigen, die auf dem Georg-Hogen-Ring in Richtung Hausen unterwegs war. Der Bub wurde von der Fahrzeugfront des Autos erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An Auto und Fahrrad entstand Gesamtschaden von über 3000 Euro, wie die Polizei berichtet. (AZ)