Unfall in Dillingen: Auto und Bus krachen ineinander

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Donnerstag in Dillingen gekommen. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus dem untergeordneten Nachtweideweg nach links in die Donaustraße aus. Er kollidierte mit einem Kraftomnibus, dessen 55-jähriger Fahrer gerade aus einer Bushaltestellenbucht ausgefahren war. Das teilt die Polizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. (AZ)

