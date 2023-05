Unfall in Dillingen: Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin

In einem Dillinger Kreisverkehr passiert ein Unfall. Eine Fahrradfahrerin wird dabei leicht verletzt.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Sonntagabend in den Kreisverkehr am Kasernplatz in Dillingen einfahren. Dabei übersah sie eine im Kreisverkehr befindliche 63-Jährige.

Die Radlerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Am Fahrrad und Pkw entstand ein leichter Sachschaden von rund 600 Euro. (AZ)