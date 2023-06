Unfall in Dillingen: Zwei leicht Verletzte und 23.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer ist auf der Staatsstraße 2030 auf Höhe des Nordfelderhofs in Dillingen in den Gegenverkehr abgekommen und mit einem anderen Wagen zusammengekracht.

Ein 47-Jähriger ist am Donnerstag auf der Staatsstraße 2030 in Dillingen in den Gegenverkehr geraten. Auf Höhe des Nordfelderhofs kam er der Polizei zufolge gegen 13.15 Uhr von seiner Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden 49-Jährigen in seinem Wagen zusammen. Dieser versuchte der Polizei zufolge noch ausweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Pkws wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 23.000 Euro. (AZ)