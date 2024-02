Unfall mit 4500 Euro Schaden in Dillingen

Ein Autofahrer übersieht in Dillingen einen Lkw. Daraufhin kracht es.

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich laut Polizei in Dillingen ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, jedoch ein Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand. Auf der Schillerstraße in Richtung Hausener Kreuzung unterwegs, übersah ein 77-jähriger Autofahrer den Vorrang eines 50-jährigen Lkw-Fahrers, der auf der Lauinger Straße in Richtung Stadtzentrum fuhr. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich mit Informationen zum Unfallhergang zu melden. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)