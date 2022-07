Unfall mit Cityroller endet im Dillinger Krankenhaus

Der Mann ist mit dem Roller von Dillingen nach Höchstädt unterwegs. Dann passiert der Unfall.

Leichte Verletzungen zog sich ein 69-Jähriger am Donnerstag gegen 17.50 Uhr bei einem Sturz von seinem City-Roller im Dillinger Stadtteil Steinheim zu. Der Mann war auf dem Gehweg in der Dillinger Straße in Richtung Höchstädt unterwegs und überquerte den Einmündungsbereich zur Kornstraße.

Beim Wiederauffahren auf den Gehweg stürzte er ohne Fremdbeteiligung von seinem Roller. Er wurde per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. (AZ)

