Großeinsatz nach Unfall in Dillingen: Schulbus kollidiert mit Auto

Rund 40 Kinder und Jugendliche sitzen in einem Schulbus. Dann kommt es zu einer Kollision mit einem Pkw in Dillingen. Unzählige Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die erste Schulwoche ist für diese rund 40 Kinder am Freitag in Dillingen mit einem großen Schrecken geendet. Wie die Polizei mitteilt, ist es gegen Mittag zu einem Unfall mit einem Schulbus und einem Pkw gekommen. Der Bus, in dem rund 40 Buben und Mädchen sitzen, ist von der Donauwörther Straße in die Rudolf-Diesel-Straße abgebogen. Es kommt zur Kollision mit einem Pkw-Fahrer. Der Zusammenstoß löst einen Großeinsatz aus. Zig Rettungswagen rasen durch die Innenstadt. Die Dillinger Feuerwehr ist für die Absperrung zuständig. Kommandant Markus Pfeifer und seine Kollegen leiten den Verkehr weiter.

Seelsorger sind bei Schulbus-Unfall in Dillingen vorsichtshalber vor Ort

Die Einsatzleitung in Sachen Rettungsdienst hat Wolfgang Piontek von BRK-Kreisverband Dillingen. Er erklärt, dass beim Notruf ein Massenanfall von Verletzten gemeldet wurde, dementsprechend viele Rettungswagen und Einsatzkräfte ausgerückt sind. Glücklicherweise, so Piontek, sei der Großteil der Kinder beim Zusammenstoß unverletzt geblieben. Aber ein paar Schüler haben sich verletzt, sie müssen ärztlich versorgt werden - teils direkt vor Ort, manche werden in Krankenhäuser gefahren. "Vorwiegend leicht verletzt", so der Einsatzleiter weiter. Der Schreck bei allen Beteiligten ist trotzdem groß. Das Kriseninterventionsteam sowie Notfallseelsorger sind deshalb auch gekommen.

Der Bus mit den Kindern ist direkt nach dem Unfall auf dem Gelände der Luitpold-Kaserne abgestellt worden. "Wir können die Sanitäranlagen nutzen. Die Kinder können auf die Toilette", erklärt der Rettungssanitäter weiter. Dort können auch die besorgten Eltern ihre Kinder abholen.