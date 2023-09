Unfall: Rollerfahrer übersieht Kinder in Dillingen

In Dillingen ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer stieß dabei mit zwei Kindern zusammen.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Motorrollers hat am Mittwoch gegen 16.50 Uhr in Dillingen einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kinder werden nur leicht verletzt

Als der Fahrer einen Kreisverkehr auf Höhe der Parkstraße verlassen, wollte übersah er wegen der tief stehenden Sonne zwei Kinder im Alter von zwölf und neun Jahren, die mit ihren Fahrrädern den dortigen Zebrastreifen überqueren wollten. Die Kinder erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen, die nicht vor Ort behandelt werden mussten. (AZ)

