Unfallflucht in Dillingen: 500 Euro Sachschaden

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat auf dem Supermarkt-Parkplatz in Dillingen etwas beobachtet?

Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt am Georg-Hogen-Ring in Dillingen ist ein grauer Mercedes A 50 im Bereich der vorderen linken Stoßstange am Sonntag angefahren worden.

Die Fahrzeugbesitzerin konnte vom Supermarkt aus beobachten, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Mercedes S 500 beim Rangieren gegen ihren Pkw stieß und trotz des Anstoßes wegfuhr. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. (AZ)