Unfallfluchten in Dillingen mit 2000 Euro Sachschaden

In der Dillinger Uhlandstraße ist es zwischen Dienstag, 18.10 Uhr und Mittwoch, 11.45 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten schwarzen BMW an der Fahrerseite. Anstatt den Unfall zu melden, beging der Unbekannte Fahrerflucht. Die Schadenshöhe am BMW beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ebenfalls am Mittwoch ereignete sich eine weitere Fahrerflucht am Kreisverkehr unterhalb des Stadtbergs. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 40-jähriger Toyota-Fahrer dort Richtung Kasernplatz. Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin, die sich aus Richtung Stadtberg näherte, nahm dem 40-Jährigen im Kreisel die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Toyota entstand ein Unfallschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Laut Aussage des Toyota-Fahrers könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Multivan gehandelt haben. Die Fahrerin trug eine Brille. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uhlandstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis