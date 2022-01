Unis und Hochschulen stellen sich virtuell im Landkreis vor

16 Universitäten und andere Einrichtungen stellen sich online im Landkreis vor.

Der Hochschultag im Landkreis Dillingen findet am 11. Februar digital statt. Insgesamt 16 Hochschulen, Universitäten und Einrichtungen informieren in einem Online-Vortragsprogramm zu regionalen Studienmöglichkeiten und Karrierechancen.

Er gilt inzwischen laut Pressemitteilung als umfassende Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler über regionale Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. „Mit dem digitalen Hochschultag verfolgen wir das Ziel, den jungen Menschen aufzuzeigen, welche Fülle an Studiengängen und beruflichen Karrierechancen es in den nächstgelegenen Hochschulen, Universitäten und Einrichtungen gibt“, freut sich Landrat Leo Schrell über das bestehende Angebot. Insbesondere in den dualen Studienmöglichkeiten, die ein klassisches Studium mit einer dualen beruflichen Ausbildung optimal verbinden, sieht der Landrat einen wesentlichen Baustein in der Fachkräftesicherung des Landkreises.

Auch viele Firmen aus dem Landkreis sind beteiligt

Neben Hochschulen und Universitäten sind Industrie- und Handelskammer für Schwaben, die Handwerkskammer für Schwaben, die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben in Kooperation mit den Unternehmen Reitenberger Bau und Gumpp und Maier, die Kreisklinik St. Elisabeth als akademisches Lehrkrankenhaus der TU München, die Agentur für Arbeit sowie die Initiative Startup-Teens dabei. „So werden den jungen Menschen umfassende Informationsmöglichkeiten beim digitalen Vortragsprogramm geboten“, freut sich Wirtschaftsförderer Christian Weber. Mit der Initiative Startup-Teens werden, unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium, Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren zu einem späteren Unternehmertum ermutigt.

Durch die starke Beteiligung der Hochschulen, Universitäten, Institutionen und Einrichtungen werde den Schülerinnen und Schülern ein mit 19 Vorträgen besetztes Vortragsprogramm angeboten. So können sich die Interessierten etwa in Vorträgen wie „Gesundheitsmanagement“, „Wirtschaftsinformatik“, „Lehramt“, „Mikroplastik“ oder „Ingenieurinnen und Ingenieure der Zukunft – Studienmöglichkeiten im Bereich der Elektrotechnik“ zu den Inhalten und Voraussetzungen, die für das jeweilige Studium notwendig sind, informieren.

Das Angebot richtet sich an Schüler verschiedener Schulformen

Der Hochschultag richtet sich neben den Schülerinnen und Schülern der 9. bis 12. Klassen der Gymnasien auch an die 10. Klassen der Realschulen und Mittelschulen sowie Schüler der Fachober- und Berufsoberschulen. Ausdrücklich sind laut Pressemitteilung auch die Eltern eingeladen, am digitalen Vortragsprogramm teilzunehmen. Dieses steht frühzeitig auf der Homepage des Landkreises Dillingen unter landkreis-dillingen.de in der Rubrik „Wirtschaft und Kultur“ sowie auf der Homepage der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ unter fitforjob-dillingen.de zur Verfügung. Dort sind dann auch die Zugangs- und Anmeldedaten hinterlegt, mit denen die jeweiligen Fachvorträge besucht werden können.

Landrat Leo Schrell dankt in diesem Zusammenhang den Verantwortlichen des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen für die Beteiligung an der Organisation des Vortragsprogramms, den Gymnasien und den Fachoberschulen aus dem Landkreis Dillingen für deren Unterstützung sowie allen vertretenen Einrichtungen für die Mitwirkung.

Der digitale Hochschultag findet am Freitag, 11. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. (pm)