Zwei Frauen fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss durch Dillingen

Dass sie Cannabisprodukte konsumiert hatte, räumte eine 23-jährige Autofahrerin ein, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dillingen auf die Polizei traf. Gegen Mitternacht wurde sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Währenddessen erkannten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Die Fahrzeugführerin räumte den Konsum ein. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Der Frau drohen nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Cannabis im Dillinger Straßenverkehr: Es drohen Bußgeld, Fahrverbot und zwei Punkte

Ähnlich erging es einer 61-jährigen Autofahrerin, die am Freitagabend ebenfalls in Dillingen von der Polizei kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Außerdem zeigte die Autofahrerin laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille, ein Drogentest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Auch diese Autofahrerin muss nun mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)