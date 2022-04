Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung Roller gefahren

Der 27-Jährige wurde am frühen Nachmittag von der Polizei in der Dillinger Innenstadt geschnappt.

Am Mittwoch gegen 15 Uhr wurde in der Dillinger Innenstadt ein 27-jähriger Motorroller-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wies der 27-jährige Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei einer weiteren Überprüfung des 27-Jährigen wurde außerdem festgestellt, dass diese seit Anfang März die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er keine Fahrzeuge mehr führen dürfte. (pol)

