„Unter Heiden“ – Autor Tobias Haberl kommt nach Dillingen

„Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe“ lautet der Titel der Lesung von Tobias Haberl, der am Montag, 28. April, um 19.30 Uhr im Sparkassensaal in Dillingen spricht. Haberl ist bekannt als Redakteur des SZ-Magazins. Der gläubige Christ fühlt sich in seinem Metier als Exot inmitten von „Ungläubigen“, die Kirche und Religion oft belächeln oder als irrelevant erachten.

Sein Essay „Unter Heiden“, der 2023 im SZ-Magazin erschien und für den er den Deutschen Reporterpreis erhielt, führte zu Hunderten von Leserreaktionen. Dabei spürte er: Das Thema treibt viele um. „Ständig wird gefordert, dass sich die Kirche verändern muss, um im 21. Jahrhundert anzukommen“, so Haberl. Er dreht die Frage um: „Was kann das 21. Jahrhundert eigentlich von gläubigen Menschen lernen? Welche vermeintlich aus der Zeit gefallenen Rituale können die spätmoderne Gesellschaft von ihrer Atemlosigkeit erlösen?“ Denn eines sei offensichtlich, meint der Autor: „Der Mensch, der sich von Gott verabschiedet hat, findet nicht, was er sucht. Im Moment sind viele verunsichert, suchen Orientierung, etwas, woran sie sich festhalten können, aber: da ist nichts.“

Der Vorverkauf startet am Montag im Dillinger Klosterladen

Aus diesen Überlegungen entstand sein gleichnamiges Buch, aus dem er lesen wird. Veranstalter ist der Katholische Akademikerkreis Dillingen. Karten für diese Veranstaltung gibt es ab Montag, 31. März, im Klosterladen Dillingen. (AZ)