Dillingen/Unterthürheim

vor 28 Min.

E-Scooter-Fahrer im Kreis Dillingen ohne Versicherungsplakette

Weil sie keine Versicherungsplakette hatten, wurden am Wochenende zwei Fahrer eines E-Scooters angehalten.

Auch E-Scooter benötigen eine Versicherungsplakette. Doch immer wieder wird die Vorschrift ignoriert. So wie am Sonntag in Unterthürheim und Dillingen.

