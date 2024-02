Dillingen

18:00 Uhr

Ursula Münch in Dillingen: "Die EU steckt in einer Politikverflechtungsfalle"

Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, war als Rednerin zu Gast bei den Europatagen an der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung.

Plus Die Akademie für Lehrerfortbildung hat im Europawahljahr eine Europa-Tagung organisiert. Rednerin Ursula Münch beantwortet die Frage, wie man EU-Skeptikern begegnen kann.

Von Christina Brummer

Europaparlament, Europäischer Rat, Rat der Europäischen Union, EU-Kommission: Fallen diese Begriffe, wünschen sich wohl nicht nur Schülerinnen und Schüler eine baldige Erlösung durch die Pausenglocke. Die EU ist ein unübersichtlicher, aus 27 Mitgliedsstaaten bestehender, 24 Amtssprachen sprechender komplexer Komplex ohne Kompetenz-Kompetenz. Klar so weit? Da möchte man nicht in der Haut von Lehrkräften stecken, die ihren Schülerinnen und Schülern die Bedeutung der EU und der anstehenden Europawahlen nahebringen müssen. In diesem Jahr ist diese Aufgabe eine besondere. Denn: Erstmals dürfen Jugendliche bereits ab 16 ihre Stimme abgeben. Die Dillinger Lehrerakademie (ALP) organisiert deshalb erneut die "Dillinger Europatage". Zu Gast ist die Direktorin der Akademie für Politische Bildung, Ursula Münch.

Die Aula der Lehrerakademie ist am Montag gut gefüllt. Man hätte sie noch mal zur Hälfte füllen können, so viele Interessenten habe es für den Lehrgang gegeben, sagt Barbara Weishaupt, die zusammen mit Marietta Hofmann die Europatage organisiert hat. Die Tagung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer. Sie soll Anregungen für die Unterrichtspraxis geben und sich mit den aktuellen Herausforderungen der EU auseinandersetzen. Dafür sind verschiedene Workshops, Vorträge, ein Theaterstück und eine Podiumsdiskussion geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen