Vandalen treiben in Dillingen ihr Unwesen

Im Parkhaus am Dillinger Bahnhof ist mutwillig ein Schaden angerichtet worden. Wer hat etwas beobachtet?

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten in der Zeit von 25. bis 26. Juni sowie von Montag bis Dienstag diese Woche auf zwei Ebenen eines Parkhauses in der Bahnhofstraße in Dillingen mutwillig die jeweiligen Drückergarnituren des Aufzugs. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)