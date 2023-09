Vandalen zerkratzen blauen Kia auf Dillinger Parkplatz

Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Dillinger Kardinal-von-Waldburg-Straße. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Unbekannte haben zwischen Montag, 28. August, und Freitag, 1. September, in Dillingen einen blauen Kia Sportage verkratzt. Der Wagen stand laut Polizei auf dem Parkplatz an der Kardinal-von-Waldburg-Straße. Die Kratzer befinden sich an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird mit circa 500 Euro angegeben, die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

