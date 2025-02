Vandalismus am Baggersee bei Dillingen: Unbekannter reißt Pflanzen raus

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter an einem See bei Dillingen randaliert. Im Zeitraum vom 8. bis zum 16. Februar habe der Unbekannte an einem beschrankten See in der Holzheimer Straße (westlich der Staatsstraße 2032 zwischen Dillingen und Holzheim) gewütet und dabei die Bepflanzung im dortigen Bereich herausgerissen. Er hinterließ laut Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

